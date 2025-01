Individuati e multati furbetto dei rifiuti e automobilista indisciplinato

La segnaletica di un incrocio (in zona Boncore) buttata giù da un automobilista che si è poi dileguato, rifiuti abbandonati in zona Porta Romana (vicino al semaforo di via Risorgimento): due episodi che hanno in comune l’assenza di senso civico e per i quali gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire ai responsabili grazie soprattutto alle telecamere della videosorveglianza. "Una eccellente attività di indagine – esulta il sindaco Endrio Ubaldi – della nostra Polizia Locale che, in meno di 48 ore, è riuscita a individuare sia gli autori del danneggiamento alla segnaletica, sia degli abbandoni. Decisive sono state le telecamere e il pronto intervento della Polizia Locale e degli operatori della Tekneko che hanno pulito l’area interessata, esaminando il materiale abbandonato per risalire al responsabile". Il plauso del sindaco va alla Polizia Locale ma, ancora una volta l’occasione è utile per ricordare che "ormai tutti gli incroci e le rotatorie sono monitorati dalle telecamere per cui invito tutti a prestare la massima attenzione e, in caso di danneggiamenti, a fare immediata denuncia a Polizia Locale o Carabinieri, senza dove ricorrere a indagini e alle inevitabili sanzioni".