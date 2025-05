Industria Felix, arriva l’attestato anche per la Sigma di Alvaro Cesaroni

Sono costruzioni e meccanica i settori che nell’ultimo anno fiscale, il 2023, risultano più performanti nelle regioni del centro Italia e delle isole rispetto al Roe, l’indice di redditività sul patrimonio netto. La provincia che cresce più di tutte è Terni, con un +39,2 per cento, ma in seconda posizione c’è Fermo con +31,6 per cento.

È quanto emerge dallo studio del Sole 24ore che, per il Premio Industria Felix, ha analizzato 70mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale tra Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Tra le 100 imprese premiate, risultate, tramite algoritmo di bilancio, oggettivamente più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili c’era anche la Sigma, con il presidente Alvaro Cesaroni che ha ritirato il prestigioso riconoscimento insieme con la figlia, Maria Teresa. "Una soddisfazione grande, una responsabilità altrettanto importante", ha commentato Cesaroni.