Ha un infarto, salvato in farmacia

Montegranaro, 6 febbraio 2025 – Cambia il ruolo delle farmacie che offrono ai propri clienti anche una serie servizi e controlli utili e, soprattutto tempestivi, che in qualche caso si stanno rivelando utili anche a salvare una vita.

Emblematico il caso (il secondo in pochi giorni) verificatosi nei giorni scorsi a Montegranaro, in cui un esame effettuato in farmacia è stato salvifico per il cittadino che si era rivolto al farmacista, pensando di stare accusando un malore lieve e di scarsa importanza. Invece, si è scoperto, stava avendo un infarto.

Protagonista di una storia a lieto fine, il personale della Farmacia Casali – Manzetti (in Viale Zaccagnini, zona San Liborio). L’uomo, un 60enne stava accusando un malore quando la moglie ha voluto accompagnarlo in farmacia per un qualche consulto e per un eventuale rimedio.

Scelta che si è rivelata azzeccatissima visto che il farmacista, dopo un primo test su pressione e glicemia sul 60enne, ha ritenuto di procedere anche a un elettrocardiogramma, effettuato nel volgere di pochi minuti. Un esame in telemedicina la cui risultanza è finita subito sotto gli occhi di un dottore che ha stabilito che c’era un infarto in corso, sollecitando il trasporto del paziente in ospedale.

Le operazioni di soccorso si sono accelerate, l’uomo è stato trasportato all’ospedale ‘Murri’ con i mezzi del 118 e lì, subito ricoverato e sottoposto a tutti gli ulteriori accertamenti del caso e, subito dopo, a un intervento risolutore. Un’azione tempestiva ed efficace reso possibile grazie all’attenzione del farmacista, alla sua professionalità e alla possibilità che ha avuto di effettuare un esame strategico in telemedicina direttamente nel suo esercizio, per avere una diagnosi dei sintomi praticamente in tempo reale. E il tempo, è determinante in questi casi.

L’episodio ha avuto un lieto fine, il pericolo è stato scampato e l’uomo e la moglie hanno espresso la più sincera gratitudine alla farmacia per l’efficienza e la professionalità dimostrate. Nei giorni scorsi, aveva suscitato attenzione un caso del tutto similare accaduto a Monte Urano. Il presidente Federfarma Marche, Marco Meconi, ha sottolineato “il ruolo fondamentale svolto dalla farmacia dove la professionalità del farmacista ha contribuito a salvare la vita alla paziente. L’ennesima conferma del valore della capillarità e professionalità delle farmacie che, con i nuovi servizi di telemedicina, si confermano ondamentali a supporto della sanità e della popolazione”.

Appresa la notizia, ieri, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha colto l’occasione per ribedire l’importanza della capillarità dei servizi sanitari, della telemedicina “e delle farmacie dei servizi che, come prima Regione in Italia, abbiamo attivato. Un’altra bella storia che ci spinge a continuare il lavoro per portare i servizi sanitari più vicini ai cittadini”.