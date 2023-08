Infastidisce coppia di turisti Nei guai

Un equipaggio delle Volanti della polizia è intervenuto a Porto San Giorgio, a seguito della segnalazione di una aggressione a una coppia di turisti, all’altezza dello chalet ’Puerto Banana’. Gli agenti hanno soccorso la coppia di turisti molto spaventata dall’atteggiamento aggressivo di un cittadino straniero, che si trovava ancora a pochi passi da loro e, appena avvicinato, iniziava a inveire anche contro gli agenti stessi. Momenti di tensione in cui lo straniero tentava di sottrarsi al controllo e aggrediva gli operatori colpendoli. I poliziotti tuttavia, in quelle fasi concitate, mantenendo la calma, sono riusciti a bloccare il soggetto e a tutelare la sicurezza delle altre persone presenti. A fatica l’uomo è stato caricato nell’autovettura di servizio, dove ha iniziato a sferrare testate e calci contro il vetro di plexiglass riuscendo a danneggiarla vistosamente, minacciando, altresì, di morte gli operatori. Si tratta di un quarantacinquenne di origini polacche, residente a Fermo, che, come ricostruito dagli agenti, in palese stato di alterazione alcolica, vicino alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, ha iniziato a seguire la coppia di turisti, tentando più volte di approcciare e di toccare la ragazza. I due turisti spaventati tentavano di allontanarsi, ma l’uomo continuava a seguirli. Alcuni passanti notando la scena e richiamati dalle voci concitate della coppia, hanno chiamato i soccorsi. Il polacco, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, veniva arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché per il danneggiamento dell’autovettura di servizio e denunciato per le molestie alla coppia di turisti. Il Tribunale, visto l’accaduto, ne disponeva la custodia cautelare in carcere e lo straniero, al termine degli adempimenti, veniva tradotto al carcere di Fermo.