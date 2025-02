Infermieri e assistenti sociali per i nuovi Punti unici di accesso

La sanità per il territorio, sempre più sul territorio. Dopo l’apertura del Pua (Punto Unico di Accesso) centrale a Fermo, il prossimo 17 febbraio si inizierà l’organizzazione dell’attività, in vista dell’apertura al pubblico, nelle sedi dei due Pua territoriali di Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Luoghi riconoscibili, percorsi chiari, realizzati in sinergia con gli Ambiti Territoriali IX e XX con cui sono state messe in campo le risorse professionali necessarie, ovvero Assistenti Sociali degli Ambiti ed infermieri della Ast. "I Pua nascono su indicazione della Regione Marche per creare un modello organizzativo finalizzato al benessere della persona attraverso una integrazione socio-sanitaria per una risposta ancor più puntuale e immediata alle esigenze della cittadinanza, spiega il direttore Roberto Grinta, L’obiettivo è principalmente quello di orientare e agevolare la cittadinanza nella fruizione dei diritti e delle prestazioni sociali, sanitarie e socio- sanitarie, con un approccio multiprofessionale e integrato. Oltre al Pua "centrale" con sede in via Zeppilli a Fermo, presso la Centrale Operativa Territoriale (Cot), i Pua integrati avranno sede presso le Case di Comunità in fase di ristrutturazione". Sanità territoriale significa anche confronto con l’associazionismo, attore fondamentale nelle dinamiche socio-sanitarie. Su impulso del direttore Grinta, l’azienda sanitaria ha intrapreso un proficuo dialogo con le associazioni. Il direttore socio-sanitario dell’Ast, Alberto Franca, dopo l’incontro del 23 gennaio scorso con le associazioni e gli ambiti territoriali, con oggetto la proposta di Atto Aziendale, ha infatti iniziato a calendarizzare incontri specifici per argomenti e settori, regolamentando di fatto la ciclicità del confronto con le varie associazioni.