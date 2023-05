Infermieri, nuovo corso "C’è tanto bisogno di loro"

di Angelica Malvatani

Infermieri sempre più preparati, pronti alle sfide del futuro, dentro un percorso universitario rigoroso e ricco. Saranno 25 gli studenti ammessi già da settembre al nuovo corso magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche, vanno ad aggiungersi ai 25 studenti del neonato corso di logopedia e a tutti gli altri della laurea triennale in infermieristica, per un totale di 400 ragazzi solo per le professioni sanitarie dell’università Politecnica delle Marche. Entusiasta il sindaco Paolo Calcinaro nel tenere a battesimo il nuovo corso di studi, in sinergia con l’università, l’Ente universitario del fermano, la Regione. Per Fermo si tratta di economia, visibilità, di giovani che qui vengono a vivere, di tirocinanti per l’ospedale, di vitalità e di entusiasmo. A lavorarci anche i consiglieri regionali e il segretario della Lega Marche, Mauro Lucentini, che per il via ufficiale al corso di studi arrivi in via Brunforte con l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Il rettore Gianluca Gregori rilancia subito, lui che è alla guida dell’università che guarda a tutte il territorio marchigiano da tre anni: "In questi tre anni i nostri corsi di laurea sono passati da 50 a 68, molti in lingua inglese. Qui mi viene subito da rilanciare: e se facessimo un corso di infermieri di telemedicina e per infermieri di comunità? Saremmo i primi in Italia". Una università che cresce in generale del 7 per cento, a Fermo la triennale gestionale è passata da 93 studenti a 112, la magistrale da 40 a 57. Saltamartini si dice pronto ad aprire nuovi tavoli di lavoro: "La sanità deve avere valenza di prevenzione sul territorio e assistenza domiciliare, la formula futura è infermiere di famiglia e di comunità. Serve formare nuove figure professionali, l’università ha aumentato il volume dei corsi di specializzazione in medicina generale, noi finanziamo corsi di formazione per garantire turn over positivo tra il personale. Questo di Fermo è un corso fortemente voluto dalla programmazione dell’assessorato alla sanità, la carenza dei medici era totale, bisogna riempire lacune. Il preside di Medicina, Mauro Silvestrini, aggiunge: "Questo corso che si inaugura da settembre è estremamente importante e sottolinea gli sforzi in ambiente universitario per creare figure sempre più avanzate, per sostenere il peso dell’assistenza sanitaria. I nostri infermieri sono molto ricercati in Inghilterra e Germania, segno di grande preparazione che deve essere riconosciuta dal sistema". Felice anche il commissario dell’azienda fermana, Roberto Grinta, che parla di grande unità del territorio.