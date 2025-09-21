Infettato dal West Nile a Montegranaro (Fermo): ricoverato a Macerata

Montegranaro (Fermo), 21 settembre 2025 – Un caso accertato di West Nile è stato riscontrato in un cittadino, anziano, un soggetto molto fragile, immunodepresso, che risiede nel quartiere di Santa Maria, che sicuramente ha contratto l’infezione sul posto e che, attualmente, si trova ricoverato all’ospedale di Macerata, sotto osservazione. La notizia è stata comunicata al sindaco Endrio Ubaldi dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica perché si attivasse subito in base alle direttive fissate dell’Ast per casi di questo.

In particolare Ubaldi, di concerto con l’ufficio tecnico e l’assessore all’ambiente, Gastone Gismondi, ha immediatamente disposto la disinfestazione mirata nel quartiere Santa Maria, dove abita il signore ricoverato, che sarà effettuata nella serata odierna, dalla mezzanotte, invitando la cittadinanza a seguire le indicazioni del caso (pubblicate anche sulla pagina facebook del Comune di Montegranaro).

“Ricordiamo che, da aprile, sono state effettuate 3 disinfestazioni adulticide e la prossima, che riguarderà tutto il territorio comunale, è stata già prevista per il 29 e 30 settembre. L’invito ai residenti del quartiere Santa Maria - prosegue Ubaldi – è di chiudere le finestre dalle ore 24 di stasera, tenere gli animali in casa e non lasciare indumenti all’esterno. Oltre a seguire le indicazioni prescritte dall’Ast”.

In Italia, ad oggi, si contano 647 casi confermati di West Nile e 47 decessi. A livello nazionale la letalità delle forme gravi è pari al 15,8%, un dato superiore al 2024 (14%).