Infinitae, un’altra trasferta carica di emozioni

Un’altra trasferta carica di emozioni e soddisfazioni per la squadra di dragon boat delle Infinitæ Odv, l’associazione di donne, operate al seno ma anche semplici volontarie, che hanno messo in piedi un gruppo di atlete agguerrite e fortissime. Sabato 20 settembre sulle acque del lago Albano le Infinitæ hanno partecipato al Pink Butterfly Dragon Boat Festival 2025. Il Centro Federale della Fick di Castel Gandolfo è stato colorato per tutta la giornata dalle formazioni femminili "in rosa" provenienti da tutta Italia che si sono date battaglia a colpi di pagaia e al suono del tamburo. All’evento hanno partecipato nove squadre appartenenti alle categorie Bcs (Breast Cancer Survivors) e supporter. La squadra delle Infinitae era presente con 26 atlete che hanno formato due equipaggi: un dragone standard da 20 e uno small da 10. Tra loro anche tante nuove atlete che si sono messe alla prova in gara per la prima volta dimostrando energia e tanta determinazione. Ogni gara, al di là del risultato che ha comunque segnato per le Infinitæ grandi miglioramenti nei tempi sui 200 metri di tracciato, ha rappresentato un messaggio di forza e rinascita, dimostrando ancora una volta come il dragon boat possa essere molto più di una disciplina sportiva per chi affronta il percorso di ripartenza dopo la diagnosi e la cura della malattia.