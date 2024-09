Influencer e marketing: "Così mostriamo la manifattura e i nostri territori"

Ieri si è concluso il tour nel distretto calzaturiero del fermano per le sette influencer internazionali che hanno partecipato all’iniziativa dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche (Atim), in collaborazione con Assocalzaturifici Italiani, finalizzata a promuovere il settore calzaturiero marchigiano e il territorio attraverso il progetto ’Influencer Marketing’. L’incoming degli influencer, realizzato dopo la chiusura di Micam e Mipel a Milano, vede i partecipanti visitare i distretti di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, immergendosi nella tradizione e nell’innovazione delle aziende calzaturiere locali. Le visite comprendono tour guidati all’interno dei laboratori e delle fabbriche, incontri con gli artigiani e i designer locali, e la possibilità di scoprire in prima persona il processo di creazione delle calzature di qualità che hanno reso le Marche famose in tutto il mondo.

L’arrivo del gruppo di influencer offre alle imprese del settore calzaturiero uno strumento di comunicazione e promozione importante: è l’occasione per una narrazione social del Made in Marche che racconti qualità e storia delle aziende, coniugata con l’accoglienza straordinaria del territorio. Bellezze non solo nei prodotti, ma anche dei paesaggi naturali del territorio da scoprire e immortalare. Questa iniziativa si inserisce nella politica regionale di supporto alle imprese nelle loro strategie aziendali di promozione internazionale sfruttando le potenzialità dei social media e la capacità degli influencer di raggiungere un pubblico globale. Grazie a questo incoming, sarà possibile dare visibilità ai distretti calzaturieri di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata attraverso contenuti originali, foto, video e storie che verranno condivisi sui canali social. Un’iniziativa che si sposa con il bando ’Strategie innovative di internazionalizzazione’ emanato dal Dipartimento Sviluppo Economico (scadenza 15 ottobre) che finanzia le spese per il rafforzamento dell’immagine aziendale anche realizzata attraverso i social media.

"Questo progetto è un’opportunità unica per mostrare le nostre produzioni manifatturiere, ma anche per promuovere il territorio, con le sue bellezze naturalistiche, storiche e artistiche", ha dichiarato il direttore di Atim Stefania Bussoletti. "In un momento di sfida per il settore calzaturiero, che ha registrato un calo delle esportazioni del 7,9% nel primo semestre, l’iniziativa mira a creare nuove opportunità di sviluppo e crescita per le imprese. Grazie a questa sinergia tra tradizione, innovazione e nuove forme di comunicazione, le Marche rafforzano la propria presenza sui mercati internazionali, promuovendo non solo le eccellenze manifatturiere, ma anche il territorio nel suo insieme". Il progetto ’Influencer Marketing’ è parte dell’impegno continuo di Atim nel sostenere e promuovere i prodotti, le imprese e il territorio in collaborazione con tutto il sistema dell’internazionalizzazione.

v.b.