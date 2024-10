Influenza e Covid. Arrivano i vaccini, l’appello: "Così difendiamo i fragili"

Sono arrivati anche nel fermano i vaccini per contrastare l’influenza di stagione e il Covid, la campagna vaccinale sta prendendo il via in questi giorni e qualcuno ha già scelto di vaccinarsi. "Va meglio il vaccino per l’influenza, spiega Luciano Diomedi – il direttore della farmacia comunale – si è invece abbassata di molto la guardia sul Covid. ricordiamo invece che è importante muoversi per tempo, soprattutto se si appartiene a categorie a rischio, anziani, fragili". Anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-COVID-19 aggiornato alle ultime varianti. Il Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Ast di Fermo, guidato da Giuseppe Ciarrocchi, ha distribuito e consegnato ai medici di medicina generale, operanti nel territorio di riferimento, circa 25mila vaccini antinfluenzali in base alle richieste dei medici stessi. Il vaccino è offerto e gratuito a bambini dai 6 mesi ai 6 anni, agli over 60 anni e alle categorie fragili previste dalla normativa. Ai bambini saranno somministrati dai pediatri, nei restanti casi dai medici di medicina generale. Alle persone nate nel ‘59 e ai soggetti fragili viene offerto anche il vaccino anti Herpes Zoster e l’antipneumococcico. Al vaccino antinfluenzale è associabile per le categorie fragili anche quello contro il Covid (contro l’ultima variante JN.1). Sulla base delle richieste pervenute dai medici di medicina generale, sono stati consegnati circa 1.500 vaccini antipneumococcico e 600 dosi di vaccino anti Herpes Zoster. Le vaccinazioni al servizio igiene e sanità pubblica dell’Ast Fermo sono programmate il venerdì, previa prenotazione ai numeri 0734-6253315/81 (lun-ven ore 9-12 via mail all’indirizzo vaccinazioni.ast.fm@sanita.marche.it), con sedute dalle 11 alle 12. Il Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Ast di Fermo ha predisposto sedute ad hoc per categorie fragili che dispongono già di un piano vaccinale. Tutte le altre categorie, da routine, potranno vaccinarsi presso i medici di medicina generale o presso le farmacie. La vaccinazione anti-influenzale è stagionale ed ogni anno cambiano i vaccini. "Sia l’influenza che il Covid creano parecchi disagi, anche per chi non può assentarsi dal lavoro. C’è bisogno di tempo per riprendersi e in persone in difficoltà si rischiano complicanze. Per questo raccomandiamo di difendersi con i vaccini", prosegue Diomedi. La Regione spiega che "la vaccinazione contro l’influenza è una grande difesa, in particolare per le persone più fragili per età o per motivi di salute, nei confronti di una malattia che può portare con sé gravi complicanze".

Angelica Malvatani