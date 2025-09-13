Influenza e papilloma virus,. Federfarma: "Serve vaccinarsi"

Marco Meconi, presidente Federfarma Marche, titolare della Farmacia Lunerti Meconi di Altidona, sottolinea la necessità di stimolare la cultura dell’immunizzazione. "Vale per i giovani e per gli anziani – dice Meconi – per i primi è importante diffondere la conoscenza dei benefici del vaccino papilloma virus, mentre gli over 65 debbono essere attenti all’antinfluenzale’. Dottore, com’è la copertura per la regione Marche?

"Intorno al 52%, pertanto insufficiente nonostante l’esistenza del Piano nazionale soprattutto per meningite B e il Papilloma Virus (Hpv). L’Hpv ad esempio, è un vaccino a chiamata gratuita per gli aventi diritto (12 - 29 anni). Ma se la chiamata passa inosservata, l’utente sfugge. Qui dovrebbero intervenire medici di base, farmacisti, ente sanitario. Un percorso che richiede risorse e incide sull’indice molto basso di vaccinazione".

Ma è possibile proteggersi.

"A tale scopo promuoverne la cultura resta una sfida aperta per il Paese e quindi per le Marche, dove è necessario fare informazione e sensibilizzazione ai benefici dei vaccini che tutelano la salute dei cittadini. In modo particolare, deve decollare la vaccinazione anticancro tra i giovani. I numeri sconfortanti legati alla ricezione del servizio vaccinale, si scontrano con la rassicurazione data dalla presenza attiva delle farmacie. La farmacia dei servizi, nelle Marche coinvolge oltre 350 farmacie (su un totale di circa 500) per oltre 31mila prestazioni effettuate".

Siamo alla vigilia della campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026. Lo scopo è superare la soglia del 52% del 2024?

"La campagna si apre il 15 ottobre e si chiude il 31 gennaio ma ha senso vaccinarsi intorno al mese di novembre massimo dicembre. La raccomandazione è d’obbligo soprattutto per gli aventi diritto e dettata dall’etica di chi è preposto a tutelare la salute delle persone".

Potenziare il bacino delle vaccinazioni antinfluenzali e far decollare le anticancro tra i giovani, hanno un denominatore comune. Qual è?

"Fare sensibilizzazione e promozione della cultura della vaccinazione. Lo si fa con vari canali di comunicazione e su livelli mirati, attraverso la disponibilità posta in sinergia tra medici, farmacisti, enti e scuole per la fascia giovanile".

Paola Pieragostini