Informare le ragazze sull’endometriosi

In vista della giornata internazionale della donna l’Ite ‘E. Mattei’ di Amandola si è colorata di rosa invitando le ‘Alpine’, le volontarie dell’associazione progetto ‘Endometriosi’. La lezione di prevenzione alla malattia, tenuta dalla Dott.ssa Francesca Orici, ginecologa, accompagnata da una collaboratrice dell’ ambulatorio aperto all’Ospedale di Macerata per la cura dell’endometriosi, ha catturato l’attenzione delle giovani partecipanti all’incontro: le studentesse dell’Ite sono state informate con l’intento di far conoscere sintomi e conseguenze di una malattia complessa, cronica e poco nota, la cui diagnosi precoce è lo strumento fondamentale per evitare importanti complicanze. Riconoscerne i segnali, è necessario e lo è altrettanto sensibilizzare sul tema.