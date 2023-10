Informazioni e pratiche per ridurre i rischi degli eventi calamitosi a Porto Sant'Elpidio

Oggi e domani (dalle 10 alle 18) la campagna nazionale ‘Io non rischio-Buone pratiche di protezione civile’ approda in città, in piazza Garibaldi. Si tratta di una campagna sulle azioni che ognuno può mettere in campo per contribuire a ridurre i rischi di eventi calamitosi. Personale qualificato incontrerà la cittadinanza, saranno distribuiti opuscoli informativi. A curare il gazebo informativo, saranno l’associazione Vicino a te, presieduta da Tiziana Antonini, il gruppo comunale di Protezione Civile e il RadioClub Costa Adriatica con Filippo Berdini e Bruno De Angelis. "Avremo quattro comunicatori, formati dalla Regione – dicono –, per divulgare informazioni utili alla previsione del rischio in caso di terremoti, maremoti e alluvioni".