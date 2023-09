Infortunio sul lavoro a Montegranaro. Operaio edile di 63 anni vola dall’impalcatura

Ancora un infortunio sul lavoro ieri e, ancora una volta, nel settore dell’edilizia. A Montegranaro, un operaio edile è caduto dall’impalcatura e, anche in questo caso, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso. Il fatto è accaduto, intorno alle 10,45. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell’accaduto, l’operaio, un 63enne di nazionalità tunisina residente a Recanati, stava lavorando sull’impalcatura, all’esterno di un’abitazione privata quando, per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, deve aver perso l’equilibro, cadendo a terra da un’altezza di 3,5 metri. A dare immediatamente l’allarme, i suoi colleghi d lavoro. Nell’impatto col terreno, l’operaio ha battuto la schiena ma, stando a quanto è stato rilevato nelle prime fasi dei soccorsi, non sembravano esserci problemi nella mobilità degli arti. Inoltre, il 63nne è stato trovato cosciente e ci è rimasto durante le operazioni di soccorso da parte dei militi della Croce Gialla di Montegranaro e il personale dell’automedica del 118, e anche i parametri erano regolari. I sanitari, tuttavia, considerata la dinamica dell’infortunio, hanno optato per un suo trasferimento all’ospedale regionale di Ancona per ulteriori accertamenti, con l’eliambulanza, atterrata sulla pista, davanti all’ex ospedale.

m. c.