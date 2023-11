Infrastrutture, il Pd si schiera con il Comune

Tra i Comuni che esultano per il piano regionale delle infrastrutture nel fermano, non c’è Sant’Elpidio a Mare che, non solo si vede penalizzato su entrambi i versanti del Tenna e del Chienti dalla nuova viabilità ma, unico fuori dal coro di consensi, è sempre più isolato dal punto di vista politico. In compenso, su queste questioni, l’amministrazione Pignotti trova un alleato nel Pd (forza di minoranza). "L’isolamento dell’amministrazione è lampante. È necessario che la città si scuota, per necessità e dignità, se non vuole finire ai margini nei quali queste azioni che si muovono sull’asse politico Porto Sant’Elpidio-Fermo, vogliono relegarlo" esorta il Pd che suona la carica, si prepara a fare la sua parte e annuncia un’interrogazione urgente del consigliere regionale, Cesetti, al Presidente della Regione. Di fronte al rischio che la città resti esclusa dal tracciato della nuova Faleriense che passerà sul versante di Fermo senza alcun ponte di collegamento col territorio elpidiense, il Pd rileva che "il nuovo ponte sul Tenna a Porto Sant’Elpidio che collegherà il casello alla nuova Faleriense, giova solo a Fermo e alla sua zona industriale, ma è un surplus visto che, con la nuova rotatoria sulla Ss16, quella zona è già degnamente collegata, mentre Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano vengono tagliati fuori". I Dem ricordano anche che il consiglio comunale di Sant’Elpidio a Mare "all’epoca dell’amministrazione di centrodestra, all’unanimità si espresse a favore della nuova Faleriense come opera compensativa della terza corsia dell’A14, "a condizione che venisse realizzato il ponte dalla frazione Luce. Oggi, il centrodestra locale invece di difendere gli interessi della città, avalla i suoi rappresentanti regionali e tenta di scaricare su Pignotti, reo di ‘essersi svegliato tardi’ sul ponte del Tenna, la responsabilità di uno schiaffo alla città del governo regionale di centrodestra". "Altrettanto fanno i rappresentanti regionali – prosegue - che, sistemati i loro orticelli a Porto Sant’Elpidio e Fermo, minacciano Pignotti perché dica ‘sì’ a un altro scempio". Il riferimento è alla bretella che dal casello di Civitanova dovrebbe collegare Porto Sant’Elpidio passando per Bivio Cascinare (Sant’Elpidio a Mare), di cui hanno modificato il progetto originale della giunta Ceriscioli per spendere meno, proponendone uno che impatta pesantemente su Bivio. Le richieste di migliorie, pur tardive, del sindaco sono il minimo sindacale per accettare il nuovo tracciato".

Marisa Colibazzi