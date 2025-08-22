La storia di Mario, l’ingegnere americano che ha donato 160mila dollari al paesino dove il padre faceva il falegname

Una storia che assomiglia a una favola, ma una favola non è. Sul conto corrente bancario del Comune di Lapedona, 1.141 abitanti in provincia di Fermo, sono stati versati 160mila dollari destinati al ripristino della viabilità comunale.

A donarli, Mario Maggiorana, ingegnere americano di 84 anni, figlio del falegname di Lapedona. Per quanto il percorso di vita privata, di studi e professionale di Maggiorana, si sia svolto in America dove è emigrato oltre 50 anni fa, il suo rapporto con la natia Lapedona, non è mai venuto meno, al punto che qui è proprietario di abitazioni dove ritorna quasi annualmente. Così, in passato, vedendo lo stato critico in cui versa la viabilità comunale, promise all’allora candidato sindaco Mauro Pieroni che se avesse vinto le elezioni, avrebbe fatto dono al Comune di soldi da destinare al ripristino delle strade.

Così è stato. Pieroni è stato eletto e sul conto del Comune sono giunti i 160mila dollari che il sindaco ha ottimizzato utilizzandone una cospicua parte per l’obbligatoria compartecipazione al bando regionale. "Abbiamo destinato 100mila euro degli equivalenti 150mila di donazione per la compartecipazione al bando – spiega Pieroni, nella foto – in quanto l’ammissibilità porterebbe a disporre di 350mila euro totali, da investire in interventi urgenti su sei strade comunali e interpoderali".

Un’operazione pratica e molto utile, legata a gratitudine e sentimenti di affetto. "A Mario devo la mia prima esperienza di impegno politico per Lapedona risalente al 1995 – dice Pieroni – ci conosciamo da sempre al punto che il primo tavolo che mio padre acquistò per casa, lo realizzò il suo papà. La gratitudine per Maggiorana è grande non solo per i soldi che permettono di fare opere altrimenti impossibili, ma perché il suo gesto insegna l’umiltà dei grandi uomini. A fronte di successo e affermazioni personali, Mario non dimentica il valore dei sacrifici, della cultura contadina e dei principi di forza condivisa". Ecco, non è una favola, ma ne ha tutto il sapore.