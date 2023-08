Ingresso vietato alla San Giovanni di Sant'Elpidio a Mare: "Davvero un brutto spettacolo"

"Quando sabato sera mi è stato detto che l’Ente Contesa mi vietava la partecipazione alla manifestazione e ho chiesto il perché, mi è stato risposto che non ero stato invitato e così era stato deciso poiché la manifestazione è privata": così il racconto di Renzo Recchioni, priore della San Giovanni (carica ritenuta illegittima dall’Ente Contesa) su quanto accaduto durante la Contesa del Secchio e sul ‘daspo’ di cui i figuranti che si sono presentati all’ingresso del centro storico, sono stati oggetto, vedendosi preclusa la partecipazione al corteggio. "Nonostante tutto, abbiamo sfilato lungo viale Roma e deliziato il pubblico presente che ha salutato tamburini e figuranti con un lungo applauso". Una sfilata in solitaria terminata a un centinaio di metri dal campo sportivo ‘Mandozzi’ (anch’esso off limits’ per il gruppo) quando i figuranti si sono disposti ai lati della strada e con gli striscioni col messaggio ‘Contesa libera’ mostrati dai contradaioli, hanno assistito al passaggio del corteggio e salutato tutte le contrade "compresa la squadra rossa e la San Giovanni bis creata per l’occasione". Resta l’amarezza per l’accaduto. "Brutto vedere l’intero corteo suntuoso e immobile della San Giovanni bloccato all’ingresso di Porta Romana: "’Qui non si entra’ ci è stato detto". Una scena che ha ricalcato quella di sabato sera "quando siamo stati scortati dalle forze dell’ordine mentre tentavamo di accedere in Piazza Matteotti. Essere guardati a vista come delinquenti è stato imbarazzante". "Quello che noi non abbiamo capito – aggiunge il priore - è il perché del rifiuto dell’Ente Contesa a sottoscrivere l’accordo di tregua sottoposto a patto di riservatezza e inutilizzabilità, proposto dal Comune, seppure tardivamente. Abbiamo sperato fino alla fine di vedere figuranti e contradaioli rossi sfilare insieme. Invece nulla. Segno evidente che a qualcuno fa più comodo continuare a strumentalizzare la situazione". La San Giovanni ritiene doverosa un’ultima precisazione: "Siamo davanti al giudice per capire se la contrada può scegliere liberamente i propri organismi interni senza sottostare al gradimento dell’Ente Contesa".

m. c.