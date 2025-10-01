Inizia la partita per il Comune di Fermo. E l’assist di Calcinaro sarà per Scarfini

Il voto regionale era di fatto anche un test per la città di Fermo che si prepara a vivere una nuova campagna elettorale. Si vota a primavera per il rinnovo dell’amministrazione comunale, il sindaco Paolo Calcinaro, il più votato per la Regione, non sarebbe comunque stato della partita visto che è già al secondo mandato. Incompatibile comunque tenere il doppio ruolo, entro 60 giorni dovrà lasciare l’ufficio in comune e impegnarsi a tempo pieno ad Ancona. Due mesi nei quali il primo cittadino avrà modo di sistemare alcune delle partite più importanti, tra cui il bilancio da approvare entro Natale, per poi lasciare la normale amministrazione quotidiana al vice sindaco Mauro Torresi, già abituato a lavorare, spesso dietro le quinte e senza tanti clamori.

Nel frattempo si prepara il passaggio al successore di Calcinaro che è sempre stato indicato nell’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini che sembra, di fatto, la naturale prosecuzione del lavoro. Dall’altra parte, in casa centro sinistra, il lavoro è tutto da impostare, l’uscita di scena del gruppo di maggioranza La città che vogliamo e le conseguenti dimissioni di Francesco Trasatti da presidente del consiglio comunale sono state di fatto il primo passaggio di quella che sarà la prossima campagna elettorale per le comunali, era l’avvio di un progetto che si è misurato prima con le regionali. Esperienza sfortunata, Trasatti intanto ha pesato il suo consenso e ha portato a casa mille e 800 preferenze, la metà delle quali a Fermo città.

Da qui si può ripartire per provare a costruire un progetto, in casa Pd si è distinta Luisanna Cola che ha portato a casa quasi 2.500 preferenze, 1200 a Fermo, e potrebbe essere una risorsa da cui ripartire: "È stato un tragitto in salita, velocissimo per una come me che studia, analizza, scrive e tenta di dare un senso a questioni non semplici, commenta Susy Cola, Ma sono arrivata a questi risultati grazie alla spinta di tante persone disinteressate che mi hanno dato fiducia "sulla carta avendo zero bilanci da fare riguardo la mia carriera politica e potendo promettere sogni. Auguro ai vincitori di governare bene, per il bene delle comunità. Il mio gruppo ha fatto il suo dovere. Viva la democrazia, viva la Costituzione Italiana".

Per Fratelli D’Italia potrebbe essere Gianluca Tulli il volto da cui ripartire, per il resto tutto da capire e definire.