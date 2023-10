Inizia lo show di Lagrù: ecco 24 appuntamenti

La rassegna teatrale, comico, musicale (e tanto altro) di Lagrù, quest’anno l’hanno chiamata ‘Tentacoli, per rappresentare sia la voglia di ammaliare e ‘acchiappare’ il pubblico, sia la grande eterogeneità delle proposte che è l’elemento caratterizzante della stagione del teatro comico. Sono 24 gli appuntamenti, a partire dal questo fine settimana, tutti all’auditorium ‘Giusti’ "che è uno spazio unico nel suo genere, che vive tutto l’anno e che stiamo sfruttando al massimo per mettere a punto spettacoli ed eventi che richiamano sempre un pubblico numeroso" spiegano il presidente di Lagrù, Lorenzo Palmieri e Cesare Catà, Michele Gallucci, Piero Massimo Macchini, ognuno dei quali segue un proprio genere. Apre la stagione, questo sabato (ore 18) e domenica (ore 21.15), Cesare Catà con ‘Le strane gioie di Giacomo Leopardi’, lezione spettacolo ripensata per onorare i 10 anni di Lagrù e alla quale parteciperanno Macchini nel ruolo di Leopardi, Gallucci (Monaldo) e Pamela Olivieri (Silvia). Anche quest’anno, il ‘Giusti’ sarà occupato nel periodo natalizio e per il decennale, l’idea è stata di riproporre il 28, 29 e 30 dicembre, in versione aggiornata, ‘The Format’ con Macchini e Gallucci e, il 31 dicembre, il Capodanno in casa Lagrù. Tornano i Rishow e i ‘New all star game’, spettacoli di improvvisazione teatrale (il primo è l’11 novembre) in cui si esibiscono anche allievi della scuola di improvvisazione (40 iscritti) e il 28 aprile, una maratona di improvvisazione, dalle 15 alle 23, con 80 studenti da tutte le Marche e scuole di Rimini divisi in 12 squadre. Tornano la scuola internazionale di comicità marchigiana ‘Magnasarache’ (24 iscritti) e le tre serate del ‘Magnasarache Comedy Lab’ (la prima il 17 novembre) con gli allievi, Elisabetta Sabatini, Mirko Eleonori e Patrizia Mochi che, a marzo, debuttano con ‘Generi elementari’. E ancora, gli appuntamenti musicali del Lagrù Music Club con Yanez Gasparrini e Brando Alessandrini, il corso del Club dei Prestigiatori e il teatro per ragazzi. Biglietti: 13 euro, teatro ragazzi 6 euro con la novità di una tessera che offre uno spettacolo gratuito ogni quattro visti.