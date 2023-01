Iniziati i lavori della nuova area camper

Sono iniziati da pochi giorni i lavori di realizzazione della nuova area camper di Amandola, un’area di circa 4.600 metri quadrati con spazi per la sosta e servizi che saranno realizzati in via Ugo La Malfa. In prossimità dell’ingresso verrà collocato un modulo prefabbricato a servizio dell’area camper, inoltre è prevista la realizzazione di una struttura con punto informazioni, un locale di servizio e deposito riservato all’eventuale gestore dell’area, mentre nel secondo modulo prefabbricato saranno attrezzati servizi igienici e docce. L’opera è stata realizzata grazie ad un triplice investimento: 60.000 euro che il Comune di Amandola ha speso per l’acquisto dell’area, a cui si aggiungono 250.000 euro di fondi Usr destinati alla realizzazione dell’opera, per chiudere con ulteriori 90.000 euro che l’amministrazione ha già messo a Bilancio per interventi secondari come arredi e opere accessorie. L’intera area prevede la realizzazione di 25 piazzole utili ad ospitare i camper, una piazzola di servizio dotata di pozzetto autopulente per lo svuotamento dei bagni chimici dei camper stessi.

Le piazzole saranno dotate di apposite colonnine per il collegamento alla rete elettrica e idrica, a cui potranno allacciarsi contemporaneamente 4 utenze, l’accesso allo spazio per la sosta dei camper potrà essere attrezzato con idoneo sistema a barriera per regolarne gli accessi. "Nel tempo abbiamo già verificato il potenziale di questo tipo di turismo – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – e questo sarà un progetto a servizio di tutto il territorio montano. Nell’area sarà realizzata una adeguata rete di illuminazione, indicazione dei percorsi pedonali, all’ingresso verrà predisposta una cartina generale con indicazione degli stalli e del regolamento. L’intera area sarà completamente fruibile dai diversamente abili e sarà completata entro la fine di aprile".

Alessio Carassai