Sono iniziati i lavori di bonifica della sala John Lennon di Grottazzolina, storico locale della cittadina della media Valtenna, che a causa di un guasto accidentale lo scorso 20 novembre era stata devastata da un incendio. Una ferita per la comunità di Grottazzolina, questo locale nel corso dei decenni ha svolto numerose funzioni per la collettività: locale che ha ospitato le funzione sacre a causa dell’inagibilità della chiesa principale danneggiata dal sisma; sede di incontri culturali, riunioni informative, corsi di formazione, ma anche locale da ballo e sede di attività ludiche rivolta ai giovani e meno giovani del paese. "Abbiamo seguito tutte le procedure – spiega il sindaco Alberto Antognozzi – dopo il dissequestro da parte del Tribunale, la perizia tecnica, il locale era infatti assicurato, la società ha liquidato un primo pagamento di 60.000 euro. L’intervento appena iniziato servirà a rimuovere il materiale danneggiato e bonificare lo stabile. La seconda fase sarà quella di progettare un piano di recupero che ci permetta di ricostruire e riqualificare la sala John Lennon e rimetterla in funzione. Siamo abbastanza fiduciosi che questa prima parte dell’intervento sarà abbastanza celere".