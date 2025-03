Iniziativa ’Donacibo’. C’è anche l’Isc Nardi

’Donacibo 2025’: una settimana di solidarietà nelle scuole sangiorgesi. Infatti fino al 29 marzo, l’Istituto scolastico comprensivo Nardi di Porto San Giorgio partecipa all’iniziativa ’Donacibo’, un progetto promosso dalla Federazione Banchi di Solidarietà, in collaborazione con l’associazione Centro di solidarietà (Cds) Marche sud. Durante questa settimana speciale, studenti, insegnanti e famiglie sono invitati a donare generi alimentari non deperibili, che verranno poi distribuiti alle persone in difficoltà. Un piccolo gesto che può fare la differenza per chi vive in condizioni di bisogno. Come partecipare? Basta portare a scuola alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, tonno, legumi in scatola, olio, latte, biscotti, omogeneizzati e riporli negli scatoloni che si troveranno in tutti i plessi dell’infanzia, primaria e secondaria. Un’opportunità non solo per aiutare concretamente chi è in difficoltà, ma anche per sensibilizzare i più giovani ai valori della condivisione e della responsabilità sociale "Donacibo è un piccolo gesto che nutre il cuore" dicono dalla scuola.