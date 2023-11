Iniziativa Upi, c’è il finanziamento

Un progetto per la salute dei giovani, per uno stile di vita sano. La Provincia di Fermo, unica delle Marche, è stata ammessa al finanziamento dell’iniziativa dell’Unione province italiane (Upi) "Game Upi" (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) relativa al fondo Politiche Giovanili 2022. Una proposta, quella della Provincia di Fermo, che si è posizionata sesta su 22 in Italia, con un finanziamento ottenuto di 100mila euro. Il presidente Michele Ortenzi spiega che si tratta di una nuova azione a favore dei giovani, per assicurare loro nuove opportunità di crescita e di conoscenza. "L’obiettivo ottenuto – aggiunge la consigliera Pisana Liberati – è la conferma che i risultati maggiori si ottengono da un lavoro e di qualità e dalla capacità progettuale del servizio pubblica istruzione". Nello specifico l’iniziativa intende promuovere la salute, tramite la sensibilizzazione ad uno stile di vita sano, che coniuga sport e alimentazione corretta.