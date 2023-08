Iniziative Ferragosto a P. Sant'Elpidio: Tante Attività per un Ferragosto Divertente

Tante le iniziative in programma nella settimana di Ferragosto. Oggi è confermato il mercato settimanale in centro città e stasera torna il mercatino estivo in zona pineta. Giovedì, al centro, c’è il Salotto della calzatura (dalle 18 alle 24) e, alla Torre dell’Orologio (ore 21,30), per la rassegna ‘Tre storie dal folklore greco, celtico e marchigiano, viene proposto ‘Teseo, le selkies e mi nonnu’ con musiche di Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini. Nella serata di venerdì, al centro città, Vivi il Centro organizza Rock & Roll sotto le stelle, manifestazione sui mitici anni ’50, dalle 19,30 fino a tarda notte, con aperitivi 50’style, dance e music free, vintage car, rock’n roll, swing, boogie; alla Faleriense, ci sarà il mercatino estivo con l’esibizione dei Crumbs. Sempre venerdì, al quartiere Marina Picena, prende il via la Festa di San Pio X con il talent show ‘Metti in piazza il tuo talento’ con la partecipazione straordinaria di don Gaetano Anyanwu, la cui finale è prevista sabato19 agosto con ospite Franco Nardi, mentre domenica sarà di scena il Teatro della Solidarietà con la commedia dialettale ‘Lu paradisu po’ spettà’ e lunedì sarà riservato alle celebrazioni religiose.