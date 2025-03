Iniziato il viaggio della Cavalcata nelle scuole

Iniziato il viaggio della Cavalcata dell’Assunta nelle scuole primarie e dell’infanzia di Fermo. Il progetto ‘ Il Palio si corre a scuola’, realizzato dai referenti delle dieci contrade, coinvolgerà 52 classi di scuole primarie e 7 scuole dell’infanzia per un totale di oltre 1200 bambini e, oltre a tramandare cultura e storia cittadina, ha lo scopo di rendere i partecipanti, protagonisti del mini corteo storico che sarà allestito in occasione dei festeggiamenti per i ‘100 Giorni al Palio’ (4 maggio, ndr). Tra le prime ad avviare il progetto, contrada Pila e contrada Campiglione. La contrada biancoceleste, con la referente Alice Cisbani, ha incontrato gli alunni plesso Sant’Andrea dell’Ic ‘Betti’ ovvero i piccoletti dell’infanzia con la maestra Lorella Temperini e i più grandi delle classi 1a -2a -5a della primaria con la maestra Fabiana Tiburzi: "Ringraziamo i bambini, le maestre e le famiglie per sostenerci in un percorso importante per il futuro della manifestazione che unisce e appassiona diverse generazioni- le parole di Pierpaolo Paoloni, Priore della contrada del Mascherone- oltre a far conoscere le numerose famiglie nobili che abitarono via Brunforte e zone limitrofe, porteremo, a scuola, i tamburini e gli sbandieratori, orgoglio di tutti noi contradaioli". I referenti di contrada Campiglione, Simone Troiani e Sara Pistolesi, hanno portato i colori gialloneri nelle classi dalla prima alla quinta delle sezioni A e B della scuola primaria San Claudio dell’IC ‘Da Vinci- Ungaretti’, collaborando con la fiduciaria Manuela Diadori e le colleghe Milena Palloni, Maria Teresa Simoni, Alberta Agostini, Sonia Vitali, Chiara Gobbi, Jessica Giorgetti, Pamela Palmieri: "Un legame speciale unisce la nostra contrada con questo istituto- ha spiegato il Priore Cristian Malloni- collaboriamo in numerosi momenti dell’anno come in occasione del Presepe Vivente allestito nello spazio antistante la scuola: abbiamo fornito gli abiti per interpretare fabbri, pescatori, vasari, contadini e, in particolare, per i lanai la cui corporazione è simbolo della tradizione culturale del territorio di contrada, caratterizzato dalla loro presenza sin dalla fine del 1200".

Gaia Capponi