Si innamora di un collega e lo tormenta per anni, scatta l'ammonimento per un’insegnante

Fermo, 22 febbraio 2025 - Si era invaghita di un collega e, nonostante lui avesse rifiutato ripetutamente le sue avance, lei aveva continuato a perseguitarlo a tutte le ore del giorno e della notte. Protagonista dello stalking, andato avanti per anni, una professoressa 32enne di una scuola di Fermo, per la quale è scattato l’ammonimento del questore.

Inizio delle molestie e indagini

Tutto è iniziato quando, nei mesi scorsi, un insegnante di 42 anni ha presentato, presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, una istanza di ammonimento nei confronti di una giovane collega di lavoro. Il personale specializzato della Divisione anticrimine ha analizzato immediatamente la documentazione prodotta dall’uomo, constatando che il comportamento della 32enne, nel corso degli anni, era diventato sempre più molesto e persecutorio.

Infatuazione e conseguenze

Tale comportamento era derivato da un’infatuazione scaturita a seguito di una stretta collaborazione di natura esclusivamente lavorativa. In particolare, l’uomo era stato sempre sincero con la collega, respingendo i suoi inviti ad incontri esterni all’ambiente lavorativo e le sue avance, fatte soprattutto tramite l’invio di molteplici messaggi sulla piattaforma WhatsApp, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Quando la giovane insegnante si è accorta che la sua utenza telefonica era stata bloccata dal collega, imperterrita aveva continuato a molestarlo sia tramite SMS, sia tramite l’applicazione di messaggistica Messenger.

Provvedimenti

L’atteggiamento della 32enne, proprio per questi motivi, era divenuto sempre più scontroso, a tratti aggressivo, tanto da provocare nell’uomo stati d’ansia e di paura, che lo avevano costretto a modificare delle sue abitudini di vita e a non restare mai solo.

Il questore di Fermo, autorità provinciale di pubblica sicurezza, valutata l’accurata istruttoria condotta dai poliziotti della Divisione anticrimine, ha emesso il provvedimento di ammonimento nei confronti della giovane insegnante. Il 42enne, come previsto dalle linee guida, è stata convocata presso gli uffici della polizia di Fermo e informata della presenza di centri antiviolenza presenti sul territorio provinciale e di tutte le forme di tutela previste per le vittime di episodi di violenza di genere.

Nel frattempo, l’ammonita è stata informata della possibilità di rivolgersi a titolo gratuito ai servizi sociali, per intraprendere un percorso di recupero e di riabilitazione. La misura di prevenzione dell’ammonimento si caratterizza per il fatto che nel caso in cui l’ammonito, in questo caso la 32enne, non si attenga al rispetto del provvedimento, verrà denunciata automaticamente all’autorità giudiziaria.