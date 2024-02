Inquinamento, arriva la centralina

Nella commissione consiliare presieduta dal consigliere Gian Vittorio Battilà (Laboratorio Civico) si è discusso del piano antenne e del monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico, in un clima di confronto che l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente, giudica "molto costruttivo. C’è la massima disponibilità a valutare eventuali modifiche che garantiscano un interesse prioritario come la salute pubblica". Nel corso dell’incontro, è emersa l’ipotesi di introdurre distanze minime dei ripetitori dai luoghi sensibili e all’indomani, la Bracalente si è consultata con gli uffici competenti della Regione. "Ci è stato riferito che anche altri Comuni hanno formulato richieste analoghe e la Regione è in attesa di un parere legale per chiarire la percorribilità di queste soluzioni". E’ stata condivisa anche l’utilità di affittare, tramite l’Arpam, una centralina di monitoraggio "per i rilevamenti delle emissioni elettromagnetiche in alcuni luoghi sensibili o critici".