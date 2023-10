Inquinamento Chienti, c’è l’esposto in procura

A Civitanova, e tutti i Comuni del perimetro inquinato del basso bacino del Chienti, si muore di più per tumore e nascono più bambini con malformazioni. E’ emerso dallo studio epidemiologico ‘Sentieri’, validato dal Ministero della Sanità; numeri da emergenza e ampiamente noti, che non hanno fatto rumore e allora arriva un esposto presentato a tre procure, di Macerata, Ancona e Fermo, dall’associazione Civitanova Unita e dalla lista Nova Urbs, assistite dall’avvocato Massimo Luzi del foro di Ascoli Piceno, che parla di "problema devastante sotto il profilo ambientale, sociale e sanitario. Chiediamo agli inquirenti di valutare eventuali reati nei comportamenti tenuti in tutti questi anni anche l’omissione in atti d’ufficio per mancata bonifica. Guardate che il permanere di questa situazione genera effetti devastanti". Giuliana Venturini, portavoce di Civitanova Unita, sottolinea come "il problema ha lasciato dietro di sé una scia di morti e di malati, ma le amministrazioni comunali in questi anni non hanno dimostrato attenzione e volontà di mettere mano al risanamento". Il 28 luglio sull’argomento avevano organizzato un incontro pubblico, disertato dagli amministratori dei cinque comuni inquinati, da Provincia e Regione, e il 22 settembre hanno incontrato l’assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni: "Abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto per discutere la questione. Ad oggi nessuna risposta". Paolo Maria Squadroni è un medico e alle scorse amministrative si presentò candidato sindaco con Nova Urbs: "Tumori e malformazioni neonatali sono maggiori qui che altrove e ad ogni rapporto epidemiologico di Sentieri vediamo che aumenta la mortalità. Nessuno ne parla e siamo noi che dobbiamo batterci e bussare alle porte degli enti pubblici per ottenere informazioni. Anche l’opposizione non ci aiuta. L’esposto è un atto estremo per uscire dal silenzio". Domenico Bevilacqua (Civitanova Unita) sottolinea "il fallimento della politica in questi trent’anni dal giorno in cui arrivarono le autobotti. Nessuno si batte per la tutela della salute ed è un’indecenza. Colpa della politica e di tecnici che sono a rimorchio della politica. Intanto i dati della mortalità fanno paura, ma nessuno ha pagato, né dal lato civile né penale, e le nove aziende implicate oggi devono essere definite presunte inquinatrici perché le cause sono finite in nulla". Mirella Franco (Nova Urbs) ne ha per tutti: "vergognoso silenzio della politica e del sindaco che non si preoccupa della salute dei cittadini e l’azienda sanitaria non è esente da colpe perché fornisce i dati per le indagini epidemiologiche e non può non avere presente che c’è qualcosa di strano nel modo in cui i cittadini di quest’area si ammalano".

Lorena Cellini