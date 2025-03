Insediato il baby consiglio

Si è appena rinnovato nel piccolo borgo di Magliano di Tenna il Consiglio comunale dei ragazzi composto da alluni delle IV e V classi della scuola elementare. Il Consiglio dei ragazzi era stato istituito per la prima volta due anni fa, con l’intento di promuovere fra i più piccola i valori democratici che animano un Comune. Per l’occasione si erano presentate due liste composte ognuna da 5 consiglieri: a vincere le elezioni per un solo voto di scarto la lista ‘Migliorare Magliano’ con il candidato sindaco Andrea Quatrini, che ha avuto la meglio sulla lista ‘Matteo per Magliano’ con il candidato Matteo Orsili, in occasione dell’insediamento sono stati nominati i membri del Consiglio baby: vicesindaco Edoardo Giostra; assessora Greta Giostra. Alla cerimonia ha presenziato anche la Dirigente dell’Isc ‘Gino Strada’ Alessia Quadrini.