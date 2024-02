Insediato il baby consiglio. Ecco i nomi

Si è insediato il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi che rimarrà in carica per il biennio 2024-25. I consiglieri junior sono stati accolti nella sala consiliare, con tutti gli onori del caso e ascoltati con grande attenzione e apprezzamento, dal presidente del consiglio, Diego Tofoni, dal sindaco Massimiliano Ciarpella, assessori e consiglieri comunali senior Nei loro interventi, i membri del CCr hanno toccato tematiche sociali (il bullismo su tutte), proposto mercatini dell’usato il cui ricavato da devolvere a persone in difficoltà, richiamato tutti al senso civico contro l’abbandono di rifiuti, cartacce e deiezioni canine, chiesto maggiori spazi per fare i compiti nel pomeriggio e per socializzare, oltre a interventi di ammodernamento nelle scuole. Gli eletti per l’Isc Rodari-Marconi: Tommaso Brevetti, Nicola Clementi, Ginevra Croia, Ludovica Divisi, Morgana Maggiori, Luca Marcotulli, Maria Noto, Mia Pierucci, Nicolò Properzi; Leonardo Boccanera, Tristan Love Ferrau, Nicolò Gabbanelli, Anna Mecozzi, Amanda Petrini, Leonardo Pierangelini, Iside Polimeno, Martina Polini, Leone Rommozzi, Elena Seri, Arianna Tibaldeschi. Dell’Isc Levi Montalcini: Ettore Fioravanti, Letizia Massetti, Davide Mozzorecchia, Gloria Dolci, Enrica Silla, Leonardo Memoli, Francesco Bollettini, Francesco Sarchié, Andrea Cimadamore, Lucia Belletti, Diego Silenzi, Nicole Camilli; Simranpreet Kaur, Beatrice Mari, Neila Alicajic, Lorenzo Rastelli, Nicole Di Ruscio, Maria Giulia Mariani, Andrea Facchino, Veronica Properzi, Rebecca Fortuni, Diego Gattari, Sofia Patrascu, Aurora Nicolai.