Insegnanti ed ex allievi si ritrovano nel ricordo della maestra Luciana

Si è spenta sabato a 87 anni Luciana Tulliani, vedova Passerini, che per intere generazioni di montapponesi è stata semplicemente e con grande affetto la maestra Luciana. Una notizia che ha scosso la comunità di Montappone perché Luciana Tulliani, è stata per decenni un punto di riferimento per tanti giovani del territorio; da giovanissima aveva iniziato a lavorare come assistente sociale; ma quasi subito ha trovato la sua vocazione nell’insegnamento come maestra alle elementari prima a Montegiorgio poi a Montappone, dove ha contribuito a formare intere generazioni. Una vocazione forte che ha portato avanti con passione, sempre legata alle tradizioni del territorio, infatti, per diversi anni è stata un membro attivo all’interno del Museo del cappello, insegnando ai giovani come si realizzavano le trecce di paglia utilizzate per i cappelli. Il funerale si è tenuto domenica 20 aprile, ma la famiglia: i figli Carlo e Antonio, la sorella Luisa e i nipoti, in occasione dell’ottavario che si terrà domenica 27 aprile alle 11 nella chiesa di San Giorgio di Montappone, hanno voluto invitare le colleghe e soprattutto i suoi ex alunni a partecipare alla funzione per ritrovare quella che era la sua seconda famiglia.

