Sant’Elpidio a Mare (Fermo) 15 agosto 2019 – Cinque giovani indiani a bordo di una Bmw condotta da un ventenne ubriaco, si sono schiantati contro la recinzione di una casa. L’incidente è accaduto dopo l’inseguimento della polizia di Civitanova Marche ed ha causato il danneggiamento di sei auto in sosta.

Uno degli occupanti dell’auto è ricoverato con una prognosi di 60 giorni. L’incidente si è verificato in località Bivio Cascinare a Sant’Elpidio a Mare, poco prima delle 2. Tutto aveva preso inizio a Civitanova, dove il conducente della Bmw – un ragazzo ventenne – facendo manovra aveva danneggiato un’auto per poi scappare. Il fatto è stato segnalato al commissariato di Macerata che ha diramato la ricerca dell’auto, che subito è stata intercettata dalla polizia maceratese, mentre viaggiava in direzione sud.

Da qui ne è scaturito un inseguimento a folle velocità, che è terminato a Bivio Cascinare con l’incidente causato dal ventenne ubriaco alla guida della Bmw. Sbandando l’auto è infatti finita contro sei auto parcheggiate a bordo strada, per poi abbattere la recinzione di un’abitazione privata, dove sono state divelte le centraline del gas.

Sul posto, la polizia stradale di Fermo, i vigili del fuoco, la ditta chiamata per il ripristino delle condutture del gas ed il personale medico e sanitario del 118. Tutti feriti i cinque giovani a bordo dell’auto (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) tra cui il passeggero ricoverato con prognosi di 60 giorni.