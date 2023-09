Inseguita e scippata in centro Due nei guai: uno patteggia

Prima l’avevano seguita, poi avevano atteso il momento propizio per entrare in azione e scipparla. La rapina era stata messa a segno nel centro di Fermo da due malviventi che, dopo aver strappato la borsetta a una donna, erano fuggiti a piedi. Il pronto intervento della polizia, però, aveva permesso di catturare uno dei due scippatori, un 25enne gambiano, e assicurarlo alla giustizia subito alla giustizia. Solo in un secondo momento era stato identificato e denunciato il complice, un 30enne di Fermo.

Il giovane africano è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per rapina impropria, mentre l’italiano aveva già patteggiato in precedenza una pena di due anni. Erano da poco passate le 20 dell’ottobre scorso 2020 quando la vittima stava facendo rientro a casa e, in un vicolo ad un centinaio di metri dall’Hotel Astoria, era stata aggredita e rapinata. I due malviventi avevano spinto la donna, facendola cadere rovinosamente a terra. Le grida della vittima avevano attirato l’attenzione di un residente, che, dopo aver lanciato l’allarme, si era messo all’inseguimento degli scippatori. In pochi attimi sul posto era intervenuta la polizia, che, basandosi sulle descrizioni dei malviventi fatte dalla vittima e dal residente che aveva inseguito i due, aveva fatto scattare una fitta caccia all’uomo.

Dopo aver setacciato la zona, i poliziotti avevano intercettato uno degli autori della rapina e lo avevano accompagnato in questura per interrogarlo e fotosegnalarlo. Era il giovane africano che finirà alla sbarra e che, dopo le attività di rito, era denunciato alla Procura. Gli investigatori si erano messi sulle tracce del complice che era stato identificato e denunciato qualche giorno dopo.

La vittima dello scippo era stata prima medicata sul posto dai sanitari della Croce Verde di Fermo e poi condotta al pronto soccorso, dove le erano state riscontrate diverse abrasioni e una forte contusione alla spalla, guaribili in dieci giorni.

fab. cast.