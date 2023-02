Inseguiti e speronati dai militari Coppia presa dopo il furto d’auto

Quando avevano intercettato quell’auto rubata, avevano intimato l’alt al conducente che, di tutta risposta, aveva spinto il piede sull’acceleratore dando il via ad una rocambolesca fuga terminata solo quando i carabinieri avevano speronato la vettura e catturato i due malviventi che si trovavano a bordo del mezzo. Una scorribanda che costerà cara a due napoletani, rispettivamente di 35 e 30 anni che, dopo essere stati rinviati a giudizio, finiranno davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di attrezzi atti allo scasso. Il fatto si era consumato nel marzo scorso, tra Porto Sant’Elpidio e il quartiere fermano di Lido Tre Archi, quando gli uomini del Radiomobile di Fermo avevano ricevuto la segnalazione del furto di una Peugeot 206 e si erano messi alla ricerca dell’utilitaria, intercettandola pochi minuti dopo mentre transitava a Porto Sant’Elpidio. E’ qui che era scattato l’inseguimento terminato a Lido Tre Archi. I fuggitivi nel tentativo di sfuggire alla morsa dei militari dell’Arma, che nel frattempo avevano chiesto l’ausilio della polizia locale di Fermo, si erano infilati da soli nell’imbuto di via Paleotti dove proprio i vigili avevano sbarrato la strada per sbarrare l’unica via di fuga. A quel punto il conducente dell’auto rubata aveva provato il tutto per tutto salendo sullo spartitraffico, ma i carabinieri non gli avevano lasciato scampo: avevano speronato la vettura incastrandola contro una palma. Poi l’azione fulminea che aveva chiuso il cerchio intorno ai due malviventi. Presi in consegna dalla polizia di Stato, intervenuta anch’essa nel frattempo a Lido Tre Archi, e posti in stato di Fermo per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti allo scasso. All’interno dell’auto, infatti, erano stati rivenuti attrezzi, anch’essi rubati, che probabilmente sarebbero stati utilizzati per mettere a segno qualche colpo.