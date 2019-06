Fermo, 25 giugno 2019 - Brutta avventura per una trentenne fermana, che nel tentativo si scacciare un insetto dall’abitacolo dell’auto di cui era alla guida, ne ha perso il controllo causando un incidente che solo per poco non ha coinvolto il comandante del Norm dei carabinieri di Fermo, Serafino Dell’Avvocato che si stava recando al lavoro dopo il rientro dalle ferie.

Il fatto è accaduto ieri mattina lungo la provinciale che collega Capodarco alla costa. La trentenne si trovava alla guida di una Fiat Panda, quando – proprio in prossimità di una curva – ha perso il controllo dell’auto. Dopo aver sbandato, la conducente ha invaso la corsia opposta del senso di marcia, schivando – solo per mezzo metro – la collisione frontale con l’auto condotta dal comandante Dell’Avvocato, per poi ribaltarsi sulla fiancata. Il primo a soccorrere la ragazza, è stato infatti il comandante che, con sangue freddo e professionalità, ha prestato aiuto alla trentenne e allertato i soccorsi.

La ragazza era visibilmente spaventata, quasi impietrita dalla paura, e provvidenziale è stato il sostegno e la vicinanza delle parole di conforto e azioni risolutive del comandante. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la ragazza dall’abitacolo, per poi affidarla alle cure del personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Per i rilievi dell’incidente e la ricostruzione della dinamica dei fatti, sono intervenuti i carabinieri di Fermo.