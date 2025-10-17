Installato il robot per la preparazione di farmaci chemioterapici

Robot per la preparazione dei farmaci chemioterapici ai blocchi di partenza. L’Azienda sanitaria territoriale di Fermo, infatti, annuncia che è stata completata la fase di installazione del macchinario di ultima generazione donato all’Ast Fermo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. Si tratta di un sistema robotizzato progettato per preparare farmaci chemioterapici con precisione e sicurezza, garantendo la massima qualità delle cure per i pazienti oncologici. Il robot è stato installato negli spazi dell’Ufa (Unità Farmaci Antiblastici) dell’Ast di Fermo. Il nuovo laboratorio è stato presentato ufficialmente il 12 novembre scorso e rappresenta un’eccellenza assoluta nell’ambito della preparazione dei farmaci chemioterapici. L’Unità fa capo alla Uoc Farmacia, diretta da Massimo Fioretti. Ora con il robot l’Ufa fa un ulteriore balzo in avanti in termini di qualità, precisione, sicurezza e automazione. Il tutto per garantire una sempre più puntuale cura dei pazienti. Grande la riconoscenza del direttore dell’Ast Roberto Grinta nei confronti della Fondazione che dimostra sempre una grande vicinanza al mondo sanitario: "Il robot è il frutto di un eccezionale lavoro di équipe che ha visto e vede coinvolti svariati nostri professionisti. I ringraziamenti vanno ovviamente estesi al personale farmaceutico, medico, infermieristico, sanitario e socio-sanitario, altamente qualificato. Un grazie anche ai tecnici che hanno dimostrato grande professionalità sia nelle fasi di installazione che in quelle della formazione".

Tutto il personale Ufa, infatti, è attualmente impegnato in un periodo proprio di formazione che si protrarrà per tutto il mese di ottobre. Ciò consentirà al robot di essere pienamente operativo già dal prossimo mese di novembre. Il robot sarà anche integrato con il sistema gestionale Human di BiMind per la prescrizione del modulo richiesta ciclo, la preparazione della chemioterapia e la somministrazione operativo da fine ottobre/inizio novembre 2025. A proposito del sistema in questione, l’Ast Fermo comunica, infatti, che, di pari passo con l’installazione e la messa in produzione del robot, l’Ufa e la Uoc di Oncologia di Fermo hanno avviato, come progetto pilota della Regione Marche, l’interfaccia con il nuovo gestionale di Oncoematologia Human di BiMind. Il nuovo sistema informatizza la cartella clinica oncologica, con particolare focus sul processo di chemioterapia che ottimizza la programmazione delle terapie a vantaggio sia dei pazienti che degli operatori e mette in sicurezza il processo di prescrizione, allestimento e somministrazione dei farmaci antiblastici in accordo alla raccomandazione ministeriale 14.