Insulti e botte nella ’Casa di Zoe’. Si è aperto il processo a Stacchietti

Quando perdeva le staffe, erano insulti, botte e maltrattamenti per i piccoli ospiti di quella casa famiglia. Alla fine, però, quelle violenze erano venute a galla e per lui era scattata la misura cautelare. Per questo motivo Primo Stacchietti, maceratese di 62 anni e presidente della cooperativa che gestiva la struttura d’accoglienza "Casa di Zoe" di Porto San Giorgio, è comparso ieri davanti al Collegio Penale del tribunale di Fermo. L’uomo, difeso dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Patrizia Pacioni, è stato chiamato a rispondere dei reati di maltrattamenti e violenze psicologiche su minori. Il processo si è aperto con le testimonianze dei parenti delle vittime e degli investigatori della questura, in particolare quella del sostituto commissario David Cinti, che all’epoca dei fatti aveva condotto le indagini. Cinti ha raccontato di come in quel periodo, in servizio alla squadra mobile sezione fasce deboli, avesse ricevuto una segnalazione che aveva fatto scattare un quotidiano monitoraggio della struttura. L’attività, coordinata dal sostituto procuratore Marinella Bosi, aveva inizialmente consentito di raccogliere concreti elementi sui maltrattamenti nei confronti di alcuni degli ospiti minorenni della struttura, tutti bambini e ragazzini di età compresa tra i due e 15 anni. Sulla base di tali elementi, il magistrato inquirente aveva disposto ulteriori accertamenti specifici al fine di raccogliere altre prove che potessero incastrare definitivamente il responsabile della struttura. Gli investigatori della squadra mobile avevano quindi deciso di effettuare intercettazioni ambientali audio e video per documentare i soprusi subiti dai piccoli ospiti della casa famiglia. In contemporanea erano scattatati continui appostamenti e pedinamenti degli agenti, collegati simultaneamente con la centrale operativa che, dopo l’istallazione di diverse telecamere nella sede della struttura, poteva ascoltare e visionare le immagini in diretta. I poliziotti quindi si erano posizionati nei pressi dell’immobile che ospitava la struttura pronti ad intervenire nel caso la situazione fosse degenerata. Era emerso così che il 62enne, esercitava maltrattamenti di ogni tipo sui bambini e i ragazzini per i quali avrebbe dovuto fungere da figura paterna e da educatore. Si passava dalle punizioni corporali a quelle piscologiche. Tutti comportamenti che andavano avanti da mesi e che nell’ultima fase dell’indagine erano stati documentati inequivocabilmente. Il responsabile della casa famiglia spesso umiliava, davanti agli altri ospiti, chi si era reso colpevole di un comportamento inadeguato. Altre volte lo chiudeva in una stanza per ore e ore e ancora, quando scattava la violenza fisica, erano schiaffi, calci e pugni. Nel corso dell’udienza di ieri, alcuni parenti delle giovani vittime si sono costituite parti civili, mentre il processo è stato aggiornato ad aprile.

Fabio Castori