"Intanto speriamo che i nuovi durino"

Spero innanzitutto che la nuova amministrazione duri. Se i soldi non ci sono, non si può promettere qualcosa che non potranno realizzare. Sono anni che si parla della farmacia, del centro anziani, di riqualificare la centrale ma lì non ci si può fare nulla, prima di tutto perché è troppo vicino alla strada provinciale.

E allora, meglio sarebbe sistemare la palestra della scuola di Piane Tenna, farne una vera palestra anziché quella sorta di fienile; realizzare un marciapiede dal forno fino alla scuola; c’è un finanziamento di 700mila euro per l’ampliamento della scuola, fare una piastra polivalente sul terreno attiguo alla scuola acquistato anni fa dal Comune, per poterci fare anche le feste.

Chiediamo che si facciano cose concrete. Basta promettere sempre le stesse cose che sentiamo da anni e anni.