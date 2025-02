Intelligenza artificiale, corso di formazione e approfondimento

All’interno della rassegna ‘Emozioni per Crescere’, si terrà oggi con inizio alle 15,30 un corso di formazione e approfondimento dedicato all’intelligenza artificiale. L’incontro promosso si terrà presso la scuola media di Piane di Falerone sita in via Spineto, ospite e relatore Emanuele Frontoni, docente dell’Università di Macerata, che proporrà agli intervenuti una lezione dal titolo ‘Intelligenza artificiale a scuola – strumenti e strategie didattiche per insegnanti’.

Un modo per imparare a conoscere le potenzialità, le applicazioni nei vari ambiti professionali a partire dal mondo della scuola di questo strumento, ma anche a sensibilizzare i fruitori sui limiti e purtroppo anche gli elementi che possono creare inganni legati all’Intelligenza artificiale. L’evento è rivolto ai docenti degli Isc di Falerone e rientra nel progetto ‘Emozioni per crescere’, fortemente voluto dal Comune di Falerone e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che punta a supportare il benessere educativo di studenti e insegnanti, attraverso formazione, laboratori esperienziali e approfondimenti su tematiche innovative.