Intelligenza artificiale e le applicazioni nel settore moda

Interessante e piena di applicazioni anche nel settore della moda, l’intelligenza artificiale generativa che sarà di grande supporto anche alla creatività umana. E’ questo il concetto messo al centro di un convegno promosso dal Rotari Club Alto Fermano Sibillini in collaborazione con il Comune di Montappone, che si è tenuto al Riccucci Resort, ospiti e relatori: Emanuele Frontoni, docente dell’Università di Macerata; Guido Tascini, presidente del Centro studi Carducci a cui si è aggiunto in un video messaggio anche Lucia Albano, sottosegretario del Ministero dell’Economia. Quella che viene definita Ia (Intelligenza Artificiale), sta guadagnano sempre più spazio in vari settori grazie alla sua evoluzione, tanto da poter contribuire non solo a facilitare processi di calcolo e rielaborativi, ma anche supporto ai processi creativi umani. Un paio di esempi hanno subito reso più comprensibile le sue possibili funzioni. Un corso di formazione che può essere rivolto ad un pubblico eterogeneo con lingue e culture differenti, il relatore parla in madre lingua, ma i corsisti grazie ad un sistema Ia possono leggere in tempo reale i testi del discorso, fare domande il tutto senza necessità di interprete in ogni parte del mondo. Esempio che invece è stato molto apprezzato dagli imprenditori del Distretto del cappello, l’attivazione di un Chatbot, un sistema applicato alle piattaforme on line di commercializzazione dei prodotti. Fino ad oggi il cliente che accede ad un sito web riceve risposte e immagini pre confezionate, attraverso il Chatbot il cliente può chiedere dettagli e un sistema di Ia fornisce risposte misurate in base alle informazioni fornite dal distributore. Questa esperienza risulta più gradita perché viene abbattuta la fredda consultazione di dati, ma si instaura un rapporto di confronto.