Interlenghi critico: "Sbagliato ’regalare’ la Casina ai privati"

Un errore vendere la Casina delle Rose, lo ribadisce Renzo Interlenghi, consigliere di minoranza, che spiega come la città stia per perdere il miglior immobile di pregio della città, patrimonio di tutto il territorio: "Mentre si è ritenuto di spendere soldi per ristrutturare altri edifici comunali, non appetibili da parte dei privati, quindi caricando i cittadini dell’onere dei relativi mutui, si è deciso invece di ‘regalare’ la Casina delle Rose ai privati che potranno, così, dettarne le regole una volta diventati proprietari. La scelta di destinarla a studentato per gli universitari, quanto meno avrebbe garantito la proprietà pubblica ma, evidentemente, gli interessi del privato che ha messo gli occhi su questa struttura di assoluto pregio hanno avuto la meglio". Secondo Interlenghi si finisce così per impoverire il patrimonio pubblico e i dubbi per il futuro sono tanti: "Vedremo che cosa si realizzerà ma, soprattutto, se la struttura sarà risanata oppure se resterà bloccata nei decenni, come sta accadendo con l’ex Cinema Helios distrutto da un incendio nel 2011 e da allora ricettacolo di sporcizia e struttura insalubre in pieno centro".