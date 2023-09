Interlenghi: "Il mio no alla variante di Campiglione"

Ha votato contro la variante di Campiglione Renzo Interlenghi, capogruppo Fermo Capoluogo, parla di una occasione persa e di una progettazione con tanti rischi: "Non entro nel merito delle centinaia di migliaia di metri cubi di destinazione "commerciale" cui l’intera area è stata assoggettata, né sulla utilità della stessa quello che mi chiedo è quanto questa variante sarà in grado di aiutare un’inversione di tendenza del trend negativo della nostra economia, che si caratterizza per essere la zona con il più basso reddito pro capite della Regione Marche". Interlenghi si chiede se con la programmazione approvata si sia garantita vivibilità e servizi alla zona del nuovo ospedale: "Abbiamo rimarcato anche in consiglio come l’attuale maggioranza, e dunque il sindaco, abbia una visione palesemente liberista dello sviluppo socioeconomico della città, dove la politica si limita a fornire al privato qualsivoglia genere di strumento purché quest’ultimo investa nel territorio. E’ stato chiesto di sapere se, il tanto sbandierato sviluppo del quartiere, abbia delle basi analitiche e scientifiche: quanti abitanti in crescita si prevedono da qui ai prossimi dieci anni? quante attività produttive nuove e, di conseguenza, l’impatto sul prodotto interno lordo cittadino, grazie all’aumento occupazionale che dovrebbe sottendere a tale scelta ma, a tali richieste non è stata fornita alcuna risposta". Per Fermo capoluogo si doveva immaginare un percorso diverso, che non aprisse in maniera indiscriminata ai privati: "Il privato non ha a cuore l’obiettivo di garantire il futuro della collettività e senza una sorta di piano industriale dell’area brancolerà nel buio. Nel frattempo, i giovani di oggi saranno diventati donne e uomini, molti avranno emigrato, i governanti saranno cambiati, la città sarà sommersa da nuove promesse elettorali, il centro storico sarà sempre alle prese con lo spopolamento, i negozi con il rischio chiusura, le persone con il caro vita, i meno fortunati con la carenza di alloggi e gli amministratori se la prenderanno con chi li ha preceduti".