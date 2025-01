"Internati militari, la mia battaglia per papà"

"Per me l’8 gennaio è stato un giorno speciale, il riconoscimento di una lungo percorso personale dedicato a dare la giusta dignità agli Imi (internati militari italiani)". Sono le parole di maestro e cavaliere Rossano Corradetti di Montottone, che da qualche anno attraverso la storia di suo padre Mario Corradetti, si è fatto portavoce di una campagna di sensibilizzazione verso le istituzioni per dare una giusto riconoscimento alla figura di tanti Imi.

Il 22 ottobre del 2022 Rossano Corradetti, fece istallare di fronte all’abitazione di suo padre a Montottone una pietra d’inciampo per ricordare la sua storia: Mario Corradetti, soldato italiano arruolato, non volontario che disse no alla Wehrmacht dopo l’8 settembre del 1943, che fu catturato dalla Luftwaffe a Larissa in Grecia e deportato in vari campi di concentramento nazisti in Germania, tra cui Sandbostel e Wietzendorf.

Dopo aver avviato una raccolto firme, il 4 novembre 2022 lo stesso Rossano Corradetti, presento al Governo una petizione per chiedere l’istituzione di una ‘Giornata degli Imi’. Mercoledì 8 gennaio di quest’anno lo Stato, ha ufficialmente istituito la ‘Giornata degli Imi’ che si celebrerà ogni 20 settembre.

"Questa notizia è stata per me un momento di gioia e soddisfazione – racconta Rossano Corradetti – mio padre fece la sua battaglia morale senza le armi, l’8 settembre del 1943 quando pronuncio il suo ‘No’, venne colpito alla schiena con il calcio del fucile e rimase a terra ferito per un’ora, subì le privazioni di due anni in un campo di concentramento e torno a casa a piedi, provato nel fisico e nell’animo. Mi sono impegnato perché credo che era doveroso concedere a tutti gli Imi la giusta dignità che meritano".

Partono da qui i ringraziamenti e le riflessioni nei confronti di questa ricorrenza che sarà celebrata ogni 20 settembre. "La mia petizione n.72 è arrivata al termine del suo percorso – racconta Rossano Corradetti – ed è stata accettata in toto come era stata presentata, ed ora è una legge dello Stato. Grazie ai parlamentari e senatori, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con la loro sensibilità hanno approvato l’istituzione della ‘Giornata degli Imi’. Dedico questa giornata a mio padre e a tutti gli Internati Militari italiani. Credo che il 20 settembre ci sarà una cerimonia a Roma presso all’Altare della Patria, quest’anno sarò lì, poi mi impegnerà a portare nelle scuole questa storia per sensibilizzare le future generazioni".

