Internati militari,. Rossano Corradetti invitato al Quirinale

Il maestro Rossano Corradetti, originario di Montottone e residente a Fermo, è stato invitato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per partecipare domani 19 settembre alla prima cerimonia ufficiale in ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani). Il musicista e compositore fermano, negli ultimi anni si era impegnato affinché la storia riconoscesse l’umanità dei tanti Imi, come suo padre Mario Corradetti, che nel settembre del 1943, dopo aver detto ‘No’ alla Wermacht, fu fatto prigioniero dalla Luftwaff a Larissa Grecia e deportato in vari campi di concentramento nazisti in Germania tra cui gli stalag di Sandbostel XB e Wietzendorf XB/Z con il numero di matricola 192792 fino all’ottobre del 1945. "Dopo la sua morte in una valigia – racconta Rossano Corradetti – ho trovato il diario di mio padre e un foglio di appunti, dove prima di morire riuscì a scrivere le esperienze, patimenti e sofferenze patite nei campi di concentramento in cui era stato prigioniero. Come figlio di Imi ho presentato il 4 novembre 2022 la petizione alla Commissione Difesa -Esteri del Senato per l’ istituzione della ‘Giornata degli internati italiani’. Petizione presa in esame per un progetto di Legge approvato dai due rami del Parlamento da tutti i gruppi parlamentari". E’ stato proprio il Governo a stabilire fissando il 19 settembre come data ufficiale per la celebrare ogni anno la ‘Giornata degli Imi’. Per la prima cerimonia ufficiale, Rossano Corradetti è stato invitato domani al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per assistere alla cerimonia, inoltre sabato 20 settembre per la prima volta le alte cariche dello Stato si recheranno all’Altare della Patria ricordando gli Internati e nell’occasione verrà deposta una corona di alloro. Alessio Carassai