Interrogazione sulla Bandiera blu

I consiglieri comunali di minoranza interrogano il sindaco, con richiesta di risposta scritta e orale al prossimo Consiglio, per sapere se l’amministrazione ha avuto comunicazioni da parte della Fee sull’attribuzione della Bandiera Blu per l’anno 2023. I consiglieri di minoranza alla domanda fanno precedere una premessa considerando che come da regolamento FEE sono trascorsi i quattro anni da quando è stato revocato il riconoscimento e tenendo conto del fatto che in questo lasso di tempo alle foci dei fossi Vallescura e Petronilla non sono più stati riscontrati agenti inquinanti a seguito di rovesci consistenti. Inoltre ricordano che nel corso degli ultimi quattro anni, insieme alla Regione, al Comune di Fermo, al Ciip, e al Circomare sono state effettuate attività al fine di conoscerne le cause e di prevenirne i fenomeni e fanno presente che negli ultimi quattro anni la costa sangiorgese è stata ’divisa’ in più settori in cui effettuare le analisi necessarie, onde evitare che i fenomeni riscontrabili in prossimità delle foci dei predetti fossi potessero pregiudicare la classificazione di tutta la costa di Porto San Giorgio.I firmatari sono: Nicola Loira, Christian De Luna, Elisabetta Baldassarri, Catia Ciabattoni ed Emiliano Agostini.