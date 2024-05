Interrogazione sull’impianto di biometano

Si parlerà anche in consiglio comunale della prossima realizzazione dell’impianto di biometano in zona San Marco alle Paludi, dopo le lamentele degli abitanti della zona. La minoranza ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore all’ambiente, soprattutto per capire il perché di un mancato coinvolgimento del territorio nella questione, come spiega per la minoranza Renzo Interlenghi: "Non voglio entrare nel merito della compatibilità ambientale della centrale progettata, perché la transizione ecologica passa anche attraverso nuove forme di produzione energetica e faremmo solo demagogia se non ci confrontassimo con tali tematiche in maniera seria e non con atteggiamenti di chiusura pregiudiziale. I cittadini composti in comitato però, pongono questioni serie all’amministrazione fermana, rea di non averli coinvolti nelle scelte urbanistiche di quella zona. Il sindaco che ha risposto di nulla sapere dell’iniziativa del privato, cadendo dalle nuvole, nonostante abbia anche la delega all’urbanistica quale vice presidente della Provincia è stato messo a "nudo" da coloro che hanno domandato come mai sia sceso il silenzio su un progetto talmente grande. "Vi fanno sapere che sono stati messi i pesci rossi nella vaschetta del Girfalco, ma non vi dicono che le vostre aree agricole verranno sacrificate per lasciare il posto alle centrali a biometano che, sia ben chiaro, sono una realtà cui dover fare i conti".