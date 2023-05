"Interventi alle scogliere, quasi a metà dell’opera"

Gli interventi a difesa della costa, quali il rifiorimento delle barriere frangiflutti, vengono disposti e fatti eseguire con la massima cura ed urgenza da parte dell’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, Lauro Salvatelli, in considerazione della loro importanza per la salvaguardia di quello che per la città è insieme al mare il bene più prezioso, fondamentale per la sua economia, vale a dire l’arenile. E se le mareggiate da diversi anni non compiono danni di rilievo come in passato è proprio dovuto alla presenza delle scogliere. Da qui la necessità e l’urgenza di curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria: "Sul litorale di Porto San Giorgio insistono in totale 30 barriere frangiflutti. Finora ne abbiamo “curate” 11-12, cioè quasi la metà" sottolinea l’assessore, facendo presente che attualmente se ne stanno sistemando 4 nella zona centrale: per due di esse, le numero 10 e 11, i lavori sono pressoché terminati, per le altre, le numero 12 e 13 sono in esecuzione. Ma stanno facendo lavorare anche la domenica affinché il cantiere possa chiudersi prima dell’inizio della stagione per non creare impaccio e pericolo ad operatori e bagnanti: "Poi – aggiunge Salvatelli - riprenderemo ad ottobre, dopo aver verificato lo “Stato di salute” di tutte le altre".

Per le scogliere numeri 10 e 11 la giunta municipale ha approvato un progetto esecutivo per un importo complessivo dei lavori pari a 36.735 euro ed ha preso in considerazione il preventivo per la loro esecuzione di 30.008,92 proposto dalla ditta Eurobuilding Spa con sede a Servigliano. L’importo è stato ritenuto congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata dal Rup, responsabile unico del procedimento, che è l’ingegnere del Comune, Stefano Sisi.

Premesso questo, è stato preso in considerazione il preventivo per l’esecuzione dei lavori di 30.008,92 oltre iva, proposto dalla ditta Eurobuilding. Pertanto, atteso che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare l’intervento quanto prima al fine di ottenere il ripristino della funzionalità delle barriere frangiflutto prima dell’inizio della stagione alla ditta di cui sopra sono stati appaltati i lavori. Per quanto riguarda le barriere numeri 12 e 13 la spesa complessiva del progetto ammonta a 55.102,49 ed i lavori sono stati affidati alla ditta I.C.M. srl di Altidona che ha offerto un ribasso del 6%.

Silvio Sebastiani