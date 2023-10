"Interventi nei cimiteri di Alteta e Montegiorgio: Petrini spiega le modalità"

In base al decreto 137 sisma del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, il Comune di Montegiorgio ha ricevuto due diversi finanziamenti per la riqualificazioni sismica di due cimiteri di Montegiorgio. E’ stato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini a spiegare le modalità dell’intervento che interesseranno il cimitero della frazione di Alteta per un valore di circa 800.000 euro, e il cimitero del capoluogo per circa 1.800.000 euro. "Si tratta di lavori mirati alla messa in sicurezza sismica – spiega Petrini – nel caso di Alteta parliamo di una struttura che presentava diverse criticità su cui sono necessari interventi anche di una certa urgenza. Nel capoluogo l’intervento interesserà solamente la parte antica del cimitero dove sono emersi diversi danni strutturali che richiedono lavori importanti e su cui stiamo concentrando l’attenzione. Contiamo di poter provvedere alle pratiche di appalto e di assegnazione dei lavori in tempi relativamente brevi, questo per accelerare l’inizio dei lavori e mettere in sicurezza le due strutture". L’idea di massima, salvo complicazioni, è quella di aprire i cantiere entro la fine dell’anno".