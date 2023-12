Interventi sulle strade urbane ed extraurbane, investimento di 305 mila euro per la sicurezza

L’amministrazione comunale di Monteprandone è impegnata a sistemare la rete stradale per garantire la massima sicurezza a pedoni ed automobilisti. Nel programma degli interventi sulle strade urbane ed extraurbane, è stato previsto un investimento di 305 mila euro per finanziare opere di miglioramento della rete stradale, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori riguarderanno via 1° Maggio, via Borgo Nuovo, contrada Molino e relative intersezioni. Per la realizzazione di tali opere, che saranno eseguite per la realizzazione di marciapiedi, la creazione di scivoli per le carrozzine, la posa in opera di tratti di guard rail, l’amministrazione comunale di Monteprandone ha ricevuto un contributo di 198 mila euro a fondo perduto dalla Regione Marche, la restante somma arriva da bilancio comunale tramite un mutuo con la Banca del Piceno di Credito Cooperativo di Acquaviva Picena di 106.750 euro.