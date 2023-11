Intervento di manutenzione sul viadotto Petronilla

La società “Autostrade per l’Ita

lia” ha inviato una nota al comune con la quale si richiede, per lavori di manutenzione sulle armature del viadotto Petronilla, la emissione di provvedimento che preveda il senso unico alternato regolato da movieri per il transito veicolare in via Domenico Collina, in corrispondenza dell’intersezione con la A14 - Viadotto Petronilla km. 277+499, in Comune di Porto San Giorgio. Il comandante della polizia locale, dottor Giovanni Paris, ha provveduto con l’emissione di un’ordinanza ad hoc disponendo che nelle giornate di effettuazione dei lavori, nell’arco orario compreso tra le 7 e le 17 e tra le 21 e le 5, sia in vigore il senso unico alternato dei veicoli in Via Domenico Collina, in corrispondenza ed in prossimità del cavalcaviaViadotto Petronilla con obbligo alla ditta appaltatrice di provvedere al coordinamento, al posizionamento della prescritta segnaletica stradale e a regolare il senso unico alternato a mezzo movieri. I lavori si sono resi necessari ed urgenti in conseguenza del fatto che la settimana scorsa sono caduti dal viadotto pezzi di intonaco e di cemento che per fortuna non hanno colpito persone o cose.